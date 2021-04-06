Рубль при уменьшении санкционной премии может вернуться к уровню 75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль при уменьшении санкционной премии может вернуться к уровню 75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты EM во вторник двигаются разнонаправленно, с утра курс доллар/рубль растет на 0,05%. Risk-on настроения поддерживают российские активы, но санкционная неопределенность и негатив с нефтяного рынка не позволяют рублю укрепиться. Главной возможностью для курса вернуться на прежние уровни остается снижение санкционной премии при появлении подробностей нежестких санкций, однако, пока геополитическая обстановка сохраняет напряженность в связи с эскалацией конфликта в восточной Украине. При уменьшении санкционной премии курс сможет вернуться к 75 руб./$1, в остальном фон вокруг рубля остается негативным", - отмечают аналитики банка.

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