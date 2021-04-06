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06 апреля 2021 года 13:24
Индекс Мосбиржи завершит торги во вторник в диапазоне 3505-3555 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги во вторник в диапазоне 3505-3555 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс Мосбиржи к 11:30 мск снизился на 0,3%, - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин. - Акции HeadHunter дешевеют на фоне публикации прогноза роста выручки на текущий год. Компания закладывает его в диапазоне 37-42%. Мы считаем эту оценку консервативной. В первом квартале HeadHunter сообщала, что с начала года число вакансий, размещенных на ее ресурсах, превысило прошлогодний показатель на 22%. Балансовые показатели HeadHunter Group повышаются, что с учетом финансовых результатов поглощенного группой ресурса "Зарплата.ру" и потенциального эффекта синергии, позволяет прогнозировать рост выручки компании на 20%". Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2020г составила 729,578 млрд руб. при консенсусе 755 млрд. Дивиденд на привилегированную акцию за год, скорее всего, составит 6,72 руб., что также ниже средних ожиданий рынка. "Дивиденды по "обычке" будут сохранены на уровне 0,65 руб. Тем не менее, дивдоходность по "префам" Сургута останется одной из самых высоких на российском рынке, составляя 16%. В связи с этим информационный фон вокруг компании окажет незначительное влияние на ее капитализацию", - пишет Осин. Умеренно позитивную динамику демонстрируют акции потребительского сегмента. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США достигло максимальных с августа 2020г 916 тыс., индекс делового климата ISM за март поднялся до 63,7 пункта. По мнению эксперта, эти данные оказывают поддержку потребительскому и транспортному секторам. Однако котировки "Аэрофлота" снижаются вместе с рынком. Возможно, это связано с опасениями по поводу усиления конкуренции в российском секторе авиаперевозок, допускает аналитик "Фридом Финанс". "Аэрофлот" сообщил, что в 2020г его доля на рынке составила 42,3%. Однако с повышением спроса на услуги перевозчиков давление на этот показатель возрастет. Этот фактор еще не полностью учтен в ценах акций "Аэрофлота", полагает Осин, поэтому в ближайшие месяцы в них возможно снижение. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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