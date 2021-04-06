Восстановление экономики и монетарная политика ФРС могут поддержать рост индекса S&P до 4500 п. в 2021г - BCS Express

Победа над коронавирусом, восстановление мировой экономики и мягкая монетарная политика ФРС могут поддержать рост индекса S&P в 2021г до 4500 п., говорится в комментарии BCS Express.

"Уверенное V-образное восстановление после пандемии привело котировки к историческим вершинам. На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержит индекс. В 2021г восстановление мировой экономики, победа над коронавирусом и мягкая монетарная политика ФРС могут поддержать рост рынка до 4500 п. Техническая картина вполне располагает к такому росту при отсутствии серьезных негативных катализаторов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Также они указывают, что индекс S&P 500 третий торговый день подряд обновляет максимумы, уводя сигнальные линии осцилляторов в зону перекупленности. По их мнению, техническая картина говорит о потенциале для коррекционного отката, но о переломе среднесрочного восходящего тренда речи не идет.

"При ухудшении сентимента возможен локальный откат в район 4000-4020 п., - прогнозируют аналитики BCS Express. - По-прежнему наблюдаются типичные признаки сильной растущей тенденции: неглубокие просадки, которые быстро выкупаются; растущие локальные минимумы и максимумы; объем и амплитуда растущих свечей выше, чем падающих. На среднесрочном горизонте взгляд на инструмент остается умеренно позитивным".

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