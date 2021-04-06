"Финам" рекомендует покупать GDR Globaltrans с прогнозной ценой 618,45 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать GDR Globaltrans с прогнозной ценой 618,45 рубля за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт инвесткомпании Наталия Пырьева отмечает следующие позитивные факторы:

- Сильные позиции Globaltrans в отрасли, по итогам кризисного 2020 года грузооборот компании вырос на 2,2% г/г на фоне общего снижения рынка на 2,2% г/г.

- Ключевыми клиентами Globaltrans являются "Роснефть", "Газпром нефть", "Северсталь", "ММК", "ТМК", Evraz. Порядка 64% выручки компании приходится на долгосрочные контракты с лидерами российской экономики.

- Уровень долговой нагрузки Globaltrans остается низким даже в период кризиса - коэффициент Чистый долг/Скорректированная EBITDA на конец 2020 года составил 1,01х, что является самым низким показателем в отрасли.

- По итогам 2020 года совет директоров Globaltrans рекомендовал направить на дивидендные выплаты 13,3 млрд руб. или 74,55 руб. на акцию с доходностью 10,1%.

Globaltrans - российская частная железнодорожная транспортная компания, функционирующая в отрасли перевозки грузов в России и странах СНГ.

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