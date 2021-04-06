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06 апреля 2021 года 11:19
Годовая дивдоходность акций "ГК ПИК" может вернуться к уровню 8% - "Атон"
Годовая дивидендная доходность акций "ГК ПИК" может вернуться к уровню 8%, говорится в комментарии "Атона". Совет директоров "ГК ПИК" рекомендовал выплатить дивиденды за 2020г на общую сумму 14,9 млрд руб. (из расчета 22,51 руб. на акцию), а также промежуточные дивиденды за 1К21 на общую сумму 15,1 млрд руб. (22,92 руб. на акцию), отмечается в комментарии. В общей сложности компания направит на выплату дивидендов 30 млрд руб. Дата закрытия реестра - 17 мая. Кроме того, совет директоров утвердил новую дивидендную политику, предполагающую минимальный коэффициент дивидендных выплат на уровне 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Дивиденды предполагается выплачивать раз в полгода. Объявление промежуточных дивидендов за 1К21 стало приятным сюрпризом для аналитиков "Атона" - общая дивидендная доходность выросла до 5%. "Хотя минимальный порог дивидендных выплат установлен на уровне 30%, фактические выплаты могут быть выше, в зависимости от динамики роста бизнеса компании. Мы не исключаем возможности выплаты еще одного промежуточного дивиденды в сумме около 23 руб. на акцию во 2П21, в результате чего годовая дивидендная доходность вернется в район 8%. Мы подтверждаем положительный взгляд на бумагу", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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