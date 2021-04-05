Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25% на каждом из заседаний 23 апреля и 11 июня, то есть до 5,0% по итогам 1П21 , считает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин.

"По итогам последнего заседания совета директоров Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,5%, допустив дальнейшее ужесточение своей политики в ближайшем будущем. Повышение ставки произошло раньше, чем мы ожидали в своем базовом сценарии. Важным триггером для этого, на наш взгляд, послужил пересмотр прогноза ЦБ по инфляции, который будет официально опубликован 23 апреля. Теперь Банк России ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% до 2022г. Этот тезис не был озвучен ранее в пресс-релизах", - отмечает Коныгин.

Дополнительным фактором в пользу ужесточения монетарных условий в марте, по его мнению, послужило менее глубокое падение ВВП в 2020г, а также рост экономики, опережающий потенциальные темпы, который ЦБ ожидает увидеть в 2021г. В итоге ЦБ посчитал, что ускорение инфляции будет более длительным, чему поспособствует рост экономики, и решил действовать на опережение.

Исходя из объявленной позиции регулятора, аналитик Газпромбанка ожидает повышения ставки на 0,25% на каждом из заседаний 23 апреля и 11 июня, то есть до 5,0% по итогам 1П21. Будет ли ставка расти в 2П21, зависит от темпов восстановления экономики.

"Исходя из ценообразования рынка валютных свопов, участники рынка ожидают повышения ключевой ставки к отметке 5,5% в 2П21, - указывает Коныгин. - Однако регулятор, на наш взгляд, будет действовать постепенно: повысит ставку до нижней границы нейтрального диапазона (5%) в 1П21, после чего возьмет паузу. Будет ли ставка расти и дальше в 2П21 - к середине нейтрального диапазона, будет зависеть от темпов восстановления экономики и от инфляционной динамики. Поэтому на данный момент мы считаем, что ожидания рынка по повышению ключевой ставки до 5,5% в 2П21 являются неоправданными".

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