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05 апреля 2021 года 18:31

"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги CK Hutchinson и зафиксировав прибыль по акциям HeidelbergCement, сообщается в материале аналитической команды "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы зафиксировали прибыль в акциях одного из крупнейших производителей строительных материалов в Европе HeidelbergCement: +49% с августа 2020г. Также мы добавили акции CK Hutchinson - гонконгский диверсифицированный холдинг с фокусом на ритейл, телекоммуникации и управление морскими портами. Компания завершила продажу вышек сотовой связи за 10,4 млрд. и планирует потратить привлеченные деньги на снижение долговой нагрузки и обратный выкуп акций", - отметили эксперты. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" по-прежнему видят потенциал роста в циклических активах. Новый состав топ-10 глобальных акций (100%):
Название Вес, % Див. доходность (на след. 12 мес.), % Потенц. доход, %
DBS Group Holdinds Ltd 10% 3,2% -0,2%
Fresenius SE&Co KGaA 10% 2,3% 19,1%
CK Hutchison Holdings Ltd 10% 3,8% 26,2%
Indastria de Diseno Textil SA 10% 0,8% 3,7%
ING Groep NV 10% 4,3% 7,5%
Naspers Ltd 10% 0,2% 51,9%
Natura&Co Holding SA 10% 0,0% -3,8%
Renault SA 10% 0,0% 15,5%
Royal Dutch Shell PLC 10% 3,5% 22,0%
Whitbread PLC 10% 0,0% 1,8%
топ-10 глобальных акций 100% 1,8% 14,4%
Индекс MSCI World ex-US 2,8% 9,2%
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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