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05 апреля 2021 года 17:37
Сильных катализаторов роста котировок акций Мосбиржи в настоящее время нет - Альфа-банк
Сильных катализаторов для роста котировок акций "Московской биржи" в настоящее время нет, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "Акции "Мосбиржи" были в числе лидеров роста в 2020 году (они выросли в цене на 49% против роста индекса Московской биржи на 7%) и в настоящее время торгуются по высокому мультипликатору 16xP/E2021П (против в среднем 11x за последние 5 лет). Инвесторы воспринимают акции биржи как относительно защитный актив, особенно в период пандемии, что способствовало росту мультипликаторов в дополнение к росту прибыли на акцию на 25% г/г в 2020 году, - отмечает эксперт банка. - В то же время дальнейший рост прибыли на акцию может оказаться проблематичным в 2021году, учитывая замедление роста комиссионного дохода на фоне эффекта высокой базы 2020 года. Учитывая это, мы не видим сильных катализаторов роста котировок акций значительно выше текущих уровней". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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