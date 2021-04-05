BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-06пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс 01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании.

- АФК Система-001Р-13бо. "АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является "МТС". В последнее время компания существенно снизила долг (167,0 млрд руб. на III квартал 2020 года), а прошедшее недавно IPO Ozon увеличило стоимость портфеля активов холдинга. Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаги сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки", - отмечают эксперты.

- РЕСО-Лизинг-06пбо. "РЕСО-Лизинг находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019 год. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019 года увеличился на 51% г/г (до 44,6 млрд руб.), что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 году. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал даже на фоне быстрого роста объема активов", - указывают аналитики инвесткомпании.

- ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими, считают в BCS Global Markets.

- Ритейл Бел Финанс 01. "Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020 года покрывает погашения долга в 2021-22 гг. Валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств)", - отмечают эксперты.

- ЛК Европлан БО-03. "Европлан - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель Европлана по итогам 2020 года продолжил расти: +25,4% с начала 2020 года (до 89,7 млрд руб.). Порядка 46,5% лизингового портфеля представлено легковым автотранспортом, 33,1% - коммерческим, 11,5% - самоходной техникой, 6,3% - LCV, 2,3% - автобусы. Лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Мы оцениваем качество портфеля как высокое", - указывают в инвесткомпании.

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