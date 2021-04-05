BCS Express открыл торговую идею: покупать акции JD.com с ожидаемой доходностью 22%

BCS Express 5 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $103,6 за штуку". Цена входа: уровни $83,5-84,6, потенциальная доходность: 22%; горизонт инвестирования: II-III квартал 2021 года, стоп-лосс: $75, говорится в комментарии инвесткомпании.

"C мартовского обвала в 2020 году котировки акции в пике поднимались на 220%. В феврале-марте текущего года бумаги с максимума снизились на 29%. На недельном графике падение остановилось вблизи 50-дневной скользящей средней. На дневном графике появился первый импульс роста за счет пробоя вверх уровня $83,6, цена откатилась к нему и удерживается выше. Сформированный импульс указывает на начало восходящего движения с целью роста к отметке $103,6 (потенциал роста 22%)", - указывает эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов.

Среди факторов в пользу покупки акций JD.com Inc. аналитик инвесткомпании отмечает следующие:

- У компании сохраняется высокий темп роста. За 2020 год продажи выросли на 37,9% и составили $114,25 млрд. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост выручки на 24% в 2021 году, в 2022 году - на 20%.

- Активная клиентская база JD.com насчитывает более 471 млн человек - больше, чем население США. Средний чек в период 2015-2020 гг. увеличился более чем в 5 раз.

- Компания построила логистическую сеть, которая охватывает почти все округа и районы Китая и с 90% вероятностью обеспечивает доставку товара в течение 1 дня.

-Прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 56,7% г/г. В 2021 году ожидается рост прибыли на акцию на 21%, в 2022 году - на 39%.

-Акционерный капитал растет вместе со снижением долговой нагрузки. На конец 2020 года показатель Debt/Ebitda = 0,33, что является низкой долговой нагрузкой для отрасли онлайн-ритейла.

- По показателю P/S=1,2 JD.com (по сравнению с конкурентами) недорогая компания. С учетом сохранения темпов роста прибыли и выручки, компания имеет потенциал для дальнейшего роста.

- Ожидается, что средний класс Китая увеличится до 550 млн человек к концу 2022 года. К 2028 году Китай способен обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира - это возможно, учитывая среднюю скорость роста ВВП 5,7% до 2025 году. Затем, к 2030 году, рост ВВП снизится до 4,5%. Денежные потоки у китайского ритейла, и у JD в частности, увеличатся.

- JD Logistics готовится к IPO. Компания наращивает мощности для обслуживания клиентов, ищущих внешние логистические услуги. Согласно прогнозам, расходы на аутсорсинг логистики в Китае будут расти со среднегодовым темпом 7,1 % в период 2020-2025 гг. Успешное IPO JD Logistics повысит эффективность вложений JD и создаст больше возможностей для развития операций электронной коммерции.

- Дополнительным плюсом для JD Logistics является успешно проведенное IPO медицинского онлайн-подразделения Jd Health в декабре 2020 года. В настоящее время котировки торгуются на 50% выше цены размещения, даже учитывая общее падение акций китайских компаний в марте 2021 года.

JD.com Inc. занимается электронной коммерцией и услугами розничной инфраструктуры в Китае. Компания предлагает широкий ассортимент товаров: бытовую технику, смартфоны, компьютеры, оргтехнику, одежду, косметику.

JD предоставляет предпринимателям свою онлайн-площадку для продажи товаров. В перечне услуг: обработка транзакций, выставление счетов, онлайн-маркетинг, цепочки поставок и логистические услуги для различных отраслей. JD единственная из китайских платформ онлайн-коммерции, которая предлагает малым и средним предприятиям услуги складирования, трансграничной доставки.

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