"Финам" рекомендует покупать акции Интер РАО с прогнозной ценой 6,19 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,19 рубля на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

Полная доходность с учетом дивидендов за следующие 4 квартала составляет 25%, отмечает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

"Акции компании заметно отставали от рынка и сектора электроэнергетики в последнее время. Эта динамика, на наш взгляд, не обоснована с учетом неплохой отчетности за кризисный год и ожиданий восстановления энергорынка в этом году, а также долгосрочных перспектив. Мы видим в этом возможность купить привлекательный актив по выгодным ценам", - пишет эксперт в комментарии.

Аналитик "Финама" обращает внимание на следующие позитивные для покупки акций факторы:

- Энергорынок выходит из кризиса: есть тенденции к увеличению потребления, улучшению ценовых параметров, кроме того, наблюдается сильное восстановление экспортного направления.

- При этом акции остаются недооцененными, торгуясь с дисконтом 35% относительно группы аналогов. "Мы считаем это необоснованным, учитывая неплохую отчетность за кризисный год, ожидания роста выручки и прибыли в 2021 году и наличие потока инвестиционных проектов по модернизации 6,7 ГВт мощностей до 2025 года с гарантированной окупаемостью", - указывает Малых.

- Стратегия до 2030 года предполагает расширение активов в генерации и сбытовом бизнесе, что со временем должно транслироваться в существенное повышение прибыли и дивидендов. Ее реализация должна также обеспечить значительный отрыв от других генкомпаний по прибыли.

"Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в генерации, сбыте и трейдинге. Контрольный пакет принадлежит государству.

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