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05 апреля 2021 года 14:27
BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций США, которые могут принести наибольшую доходность на текущей неделе, составленный аналитиками BCS Global Markets, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем в топ-5 Albemarle Corp. Благодаря приобретению Rockwood Holdings в январе 2015г компания стала ведущим производителем лития, использующегося при производстве аккумуляторных батарей. Мы ожидаем, что Albemarle останется ведущим поставщиком лития для аккумуляторов электрокаров, несмотря на временное замедление роста спроса и снижение цен из-за пандемии. Высокий на текущий момент объем запасов лития будет сокращен за несколько следующих месяцев. Мы ждем повышения цен во II полугодии 2021 г. и роста выручки Albemarle в 2022 г. По нашим прогнозам, совокупный годовой рост рынка лития составит 30% в 2021-2025 гг., что благоприятно отразится на результатах Albemarle", - отмечают эксперты BCS GM. Еще одно новое имя в нашем рейтинге - Fastenal Co.. Компания реализует промышленные и строительные материалы в 2100 магазинах и 1100 точках продаж. Fastenal генерирует существенный объем денежных средств и демонстрирует сильные балансовые показатели. Менеджмент уверен в долгосрочных перспективах и неоднократно повышал дивиденды за последние 2 года. Компания сейчас имеет статус поставщика в сфере "критической инфраструктуры" за счет взаимодействия с государственными и региональными органами власти, службами быстрого реагирования, пищевыми компаниями и другими клиентами. Аналитики BCS GM сохраняют в числе фаворитов Adobe Inc. Компания предоставляет программное обеспечение для людей творческих профессий, рядовых потребителей и корпоративных клиентов. "Мы считаем, что Adobe заняла центральное место на быстроразвивающемся рынке цифрового видеоконтента, создания и управления рекламой. Adobe планирует увеличить количество сотрудников и инвестировать в инициативы роста в финансовом 2021г. Мы отмечаем сильные позитивные тенденции: стабильный рост выручки, рентабельности и прибыли Adobe", - указывают аналитики. Прочно занимает место в топ-5 Jabil Circuit - один из ведущих контрактных производителей электроники. Пока не снизился спрос на цифровую инфраструктуру удаленного доступа в связи с распространением вакцин от коронавируса, рост выручки в данном сегменте может опередить ожидания в текущем году. На взгляд экспертов инвесткомпании, Jabil сохранит сильные стороны бизнеса после выхода из коронакризиса. Денежный поток Jabil растет, и аналитики ожидают сохранения этого тренда по мере возвращения экономики в нормальное русло. Эксперты BCS GM сохраняют позитивный взгляд на NextEra Energy Inc., поставщика регулируемых и нерегулируемых продуктов и услуг в сфере электроэнергетики в 36 штатах США, 4 канадских провинциях и в Испании. Они видят потенциал для дальнейшего роста стоимости акций и ожидают, что NextEra выиграет за счет продолжающегося роста численности населения на обслуживаемых территориях и в результате повышенного внимания администрации Джо Байдена к возобновляемым источникам энергии. NextEra стабильно повышает дивиденды, прогнозируемые темпы роста выплат в 2020-2023 гг. - около 10%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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