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05 апреля 2021 года 13:36
Рост доходности среднесрочных казначейских бондов США вызывает беспокойство - "Финам"
Рост доходности казначейских бондов США постепенно становится проблемой и для сектора российских еврооблигаций, говорится в аналитическом материале эксперта "Финама" Алексея Ковалева. Аналитик констатирует, что I кв. 2021г стал для казначейских бондов США худшим с III кв. 1980г: индекс Bloomberg Barclays U.S. Treasury потерял 4,25%. В марте американские гособлигации подешевели 4-й месяц подряд, что стало для них самым затяжным периодом падения за последние 5 лет. Доходности самых дальних, 30-летних бумаг благополучно переписали не только уровни, отмечавшиеся накануне пандемии, но и достигли значений августа 2019г, когда ни о каком вирусе еще не было и речи. "Поскольку ФРС пока явно не настроена вмешиваться в ситуацию (по-видимому, полагая, что рынок должен сам найти равновесие), мы считаем, что доходности долгосрочных UST будут, как и ранее, коррелировать с ИПЦ. Поскольку и рынок, и регулятор ожидают дальнейшего повышения инфляционного давления в экономике США, в базовом сценарии мы полагаем, что доходности UST продолжат свой рост. Тем не менее, мы все же не исключаем потенциального risk-off - с соответствующим ростом спроса на защитные активы - поэтому наш диапазон по доходности 10-летнего бенчмарка сейчас составляет 1,5-2,0% на конец II кв. 2021г (сейчас 1,7%)", - пишет Ковалев. По его мнению, проблема состоит в том, что в условиях крайне сузившихся в 2020г кредитных спредов рост доходности базовых активов сейчас напрямую транслируется в цены облигаций. В первую очередь страдают наиболее высококачественные и самые длинные бонды, которым просто нечем ответить на рост доходности UST, кроме как понижательной переоценкой. Российский рынок корпоративных и банковских еврооблигаций в целом до недавних пор находился в определенной безопасности: его средняя дюрация относительно невелика - всего 2,5 года, поэтому рост доходностей американских гособлигаций, который поначалу касался главным образом только дальних бумаг, довольно спокойно воспринимался инвесторами. Однако, похоже, что рост доходности UST постепенно становится проблемой и для сектора российских еврооблигаций, подчеркивает аналитик "Финама". Дело в том, что в последнее время под давлением оказался и среднесрочный участок кривой трежерис. Так, доходность 5-летней казначейской облигации за прошлый квартал увеличилась с 0,36% до 0,94%. Более того, как видно на графике ниже, доходность UST-5, в отличие от десятилетнего бенчмарка, имеет еще значительные резервы с точки зрения достижения своих доковидных уровней. На взгляд эксперта, это потенциально представляет угрозу среднесрочным долларовым облигациям, прежде всего, "инвестиционных" рейтингов, которые имеют невысокие возможности (кредитные спреды находятся вблизи исторических минимумов) абсорбировать дальнейший рост доходности базового актива. "Нашей базовой рекомендацией по долговому рынку на II кв. 2021г в сложившихся условиях является снижение дюрации инвестиционных портфелей - с ориентацией на 2-летние бумаги. Кроме того, для того, чтобы надежно защититься от растущей инфляции и тем самым сохранить положительную реальную доходность своих инвестиций, имеет смысл обратить внимание на защищенные от инфляции казначейские облигаций США (так называемые TIPS). Например, интерес представляют акции ETF iShares 0-5 Year TIPS Bond (тикер: STIP US), который ориентирован на сравнительно короткие TIPS", - рекомендует аналитик "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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