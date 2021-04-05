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05 апреля 2021 года 12:41
Выход нерезидентов из госбумаг РФ на этой неделе, скорее всего, продолжится - "Уралсиб"
Выход нерезидентов из госбумаг РФ на этой неделе, скорее всего, продолжится, говорится в комментарии аналитика "Уралсиба" Ирины Лебедевой. "Основные мировые площадки в пятницу были закрыты, на российском рынке царило затишье, - напоминает эксперт. - В отсутствие нерезидентов активность на вторичном рынке была крайне низкой, изменения также оказались минимальными. Тем не менее рубль продолжил дешеветь, в пятницу он потерял 0,3% по отношению к доллару США. В целом же по итогам недели рынок ОФЗ вновь снизился, создать позитивный настрой у игроков не помогли даже наиболее успешные с начала года первичные аукционы прошлой недели, хотя рост доходности был сравнительно небольшим. По итогам пяти рабочих дней доходность индикативных выпусков ОФЗ сложилась следующим образом: двухлетних ОФЗ 26211 - 5,61% (плюс 2 б.п.), трехлетних ОФЗ 25084 - 5,95% (плюс 3 б.п.), пятилетних ОФЗ 26229 - 6,62% (плюс 3 б.п.), семилетних ОФЗ 26212 - 6,96% (плюс 8 б.п.), десятилетнего бенчмарка ОФЗ 26228 - 7,08% (плюс 9 б.п.)". Доходности на дальнем конце суверенной кривой в данное время составляют 7,23-7,24%. Аналитик корпорации не исключает новой волны снижения котировок ОФЗ в начале этой недели. Новостной фон остается в общем негативным для рублевого долга; скорее всего, выход нерезидентов из госбумаг продолжится, что отрицательно скажется на курсе рубля, полагает Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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