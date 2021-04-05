"Префы" Сургутнефтегаза - ставка на высокие дивиденды - BCS Express

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны инвесторам как ставка на высокие дивиденды, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарёв.

Отчет "Сургутнефтегаза" вышел в целом в рамках ожиданий, констатирует аналитик инвесткомпании. Несмотря на падение цен на нефть и сокращение выручки, компания получила крупную прибыль по итогам 2020 года. Итоговый финансовый результат был поддержан крупными позитивными переоценками валютных депозитов компании, около 80% прибыли сформировано за счет курсовых колебаний, отмечает Пучкарёв.

"Согласно уставу, на дивиденды по привилегированным акциям направляется 10% от чистой прибыли по РСБУ, разделенной на количество акций, составляющих 25% от уставного капитала, то есть 7,09%. Исходя из этого дивиденды на "преф" по итогам 2020 года могут составить 6,72 руб. на бумагу. Дивидендная доходность по цене закрытия торгов пятницы - 15,6%", - указывает аналитик BCS Express.

"Фактор высокой дивдоходности, возможность выплаты крупных дивидендов по итогам 2021 года, а также "защитный" профиль компании от роста геополитических рисков и слабости рубля позволяют ожидать позитивной динамики бумаг на горизонте ближайших пар лет. В то же время о существенном потенциале роста говорить трудно - бумаги интересны скорее как ставка на крупные дивиденды", - пишет Пучкарёв.

Эксперт также обращает внимание, что по обыкновенным акциям конкретные уровни дивидендов не регламентированы. В последние годы по бумагам выплачивается 0,6-0,65 руб. на акцию. Объективных причин для изменения ситуации по итогам 2020 года, по его мнению, не появилось.

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