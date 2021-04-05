Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 76,0-77,3 руб./$1- Росбанк

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 76,0-77,3 руб./$1, а по паре евро/рубль - 89,5-91,0 руб./EUR, отмечается в комментарии Росбанка.

"Неделя не обещает быстрого возврата ниже 76,0 в паре доллар/рубль, - полагают аналитики банка. - На фоне того, что западные площадки остаются в низко активном режиме из-за Пасхальных праздников, сохраняя ключевые индикаторы рыночных настроений вблизи уровней конца прошлой недели, рубль не получил новых преимуществ по итогам последних дней. В числе наиболее значимых остается уже привычная напряженная геополитическая повестка - на этот раз в поле зрения оказалась активизация переговоров Украины на внешней арене (по вопросам конфликта на востоке страны и усиления ее роли в рамках объединения НАТО), совпавшая с новостями о нарушении мирного процесса в Донецке и Луганске".

Внимание к сырьевому рынку также вырастет после сообщений об ужесточении карантинных ограничений в Индии, считают в Росбанке. Страна занимает третью строчку по количеству заболеваемости, однако формирует объемный спрос (4,04 млн барр./д в 2020 году, 74% пришлось на страны ОПЕК) на сырую нефть, поэтому риски снижения спроса в условиях недавнего решения ОПЕК+ о нормализации объемов добычи могут усилить давление на котировки нефти.

"При этом, помимо внешних цен, локальный рынок будет сосредоточен на планах Минфина по покупке иностранной валюты в ближайший месяц - ведомство сегодня озвучит прогноз относительно избыточных сырьевых доходов, подлежащих конверсии в иностранную валюту. В отличие от предыдущих месяцев, интрига несколько возросла по причине обещанного квартального уточнения некоторых видов налоговых поступлений (из-за перехода на НДД от НДПИ). Консенсус к текущему моменту установился вблизи 180 млрд руб., что само по себе будет чувствительным для текущего режима торгов. Однако не стоит исключать и более высоких уровней (на 10-20% больше консенсуса)", - указывают эксперты Росбанка.

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