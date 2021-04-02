Акции Booking - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия - Sber CIB

Покупка акций Booking Holdings - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия, считают аналитики Sber CIB.

"До сих пор основной проблемой для компании была эпидемия COVID-19. Несмотря на то что сейчас многие страны ужесточают карантин, в среднесрочной перспективе ожидается открытие границ на фоне массовой вакцинации населения. По данным Управления транспортной безопасности США, спрос на путешествия уже восстанавливается - количество досмотренных в аэропортах пассажиров увеличилось примерно в 2 раза с начала 2021 года. После продолжительных локдаунов люди захотят тратить на путешествия и рестораны больше, чем до пандемии", - говорится в комментарии инвестбанка.

Также эксперты Sber CIB отмечают, что фискальное стимулирование в США и Европе позволило гражданам увеличить сбережения. На фоне дальнейшего восстановления экономики безработица должна снизиться, а доходы населения должны вырасти.

Обращают аналитики внимание и на нулевой чистый долг Booking Holdings. На балансе компании имеются денежные средства на сумму $11 млрд, что позволит ей больше инвестировать в развитие бизнеса и приобретение активов.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, отмечают в инвестбанке, потенциал роста котировок акций Booking на ближайшие 12 месяцев составляет 6%.

Booking Holdings - один из мировых лидеров в сфере онлайн-бронирования отелей. На основном сайте Booking.com размещено около 29 млн предложений жилья, портал доступен на 44 языках. Помимо этого у компании есть ещё 5 платформ, на которых можно арендовать автомобиль, забронировать место в ресторане и т.д. Выручка Booking поступает от бронирований и рекламы.

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