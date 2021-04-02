Рубль на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1 - УБРиР

Курс рубля к доллару на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"На текущей неделе отсутствовали какие-либо весомые информационные поводы, способные повлиять на рынок или на настроение инвесторов, вследствие чего курс рубля находился в боковике, ограниченном уровнями 75,2-76,4 руб./$1. Курс рубля к евро также не показал ярко выраженной динамики и держался в интервале 88,5-90,0 руб./EUR1. Угроза западных санкций продолжает давить на рубль, не давая ему отыграть позитив на сырьевом рынке. На следующей неделе курс рубля к доллару ожидается в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1. Курс евро - 89-90 руб./EUR1", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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