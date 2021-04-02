"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0, 01375 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 0, 0107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "ТГК-1" - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России - вторая в стране территориальная генерирующая компания по величине установленной мощности. Компания объединяет электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

"Один из основных акционеров компании - "Газпром энергохолдинг" - в декабре 2019 года рекомендовал перейти на новую дивидендную политику в размере 50% от чистой прибыли. Текущий вектор по выплате дивидендов позитивен для стоимости бумаг, полностью еще не отыгран. Так как компания показала чистую прибыль в 2020 году около 2019 года, то размер дивидендов будет около 9-9,5%", - обращают внимание в "Финаме".

"С технической точки зрения, бумага показывает признаки выхода из бокового продолжительного канала. Открывать позиции можно от текущих уровней с целью 0,01375 руб. При покупке на 13% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,0107 руб. риск на портфель составит 1,3%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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