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02 апреля 2021 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТГК-1 с целью 0, 01375 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0, 01375 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 0, 0107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "ТГК-1" - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России - вторая в стране территориальная генерирующая компания по величине установленной мощности. Компания объединяет электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. "Один из основных акционеров компании - "Газпром энергохолдинг" - в декабре 2019 года рекомендовал перейти на новую дивидендную политику в размере 50% от чистой прибыли. Текущий вектор по выплате дивидендов позитивен для стоимости бумаг, полностью еще не отыгран. Так как компания показала чистую прибыль в 2020 году около 2019 года, то размер дивидендов будет около 9-9,5%", - обращают внимание в "Финаме". "С технической точки зрения, бумага показывает признаки выхода из бокового продолжительного канала. Открывать позиции можно от текущих уровней с целью 0,01375 руб. При покупке на 13% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,0107 руб. риск на портфель составит 1,3%", - указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТГК1-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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