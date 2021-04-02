.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
02 апреля 2021 года 14:36

Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока - "Велес Капитал"

Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в пятницу пытаются продолжить повышение четверга, но отступили от максимумов сессии в связи с перекупленностью, констатирует эксперт.

"Бумаги в целом при положении выше 35 рублей находятся в неплохой позиции для возвращения к январскому максимуму в 38,13 рубля, который также выступает долгосрочным сопротивлением. При его преодолении следующими целями котировок станут уровни 38-40 рублей. В пользу высокой вероятности развития роста (возможно, после коррекции к 35-36 рублям) говорят возросшие объемы торгов на повышении, а также ADX, сигнализирующий усиление восходящего тренда. С фундаментальной точки зрения, в пользу бумаг могло бы сыграть дальнейшее ослабление рубля против доллара", - пишет Кожухова в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
Лента аналитики
02 апреля 2021 года 19:23
Dow Jones может достигнуть 34000-35000 пунктов на горизонте месяца - "Фридом Финанс"
Dow Jones может достигнуть 34000-35000 пунктов на горизонте месяца, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Производственный индекс от ISM (Институт управления снабжением) достиг максимального уровня за последние 38 лет, констатирует аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. В марте он составил...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 18:37
Тезисы о снижении роли золота как "защитного актива" несостоятельны - Банк "Открытие"
Золото на 100% подтвердило свою способность выступать "защитным активом" и теперь возвращается к фундаментальному уровню в $1400-1500 за тройскую унцию, говорится в комментарии управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 17:31
Среди производителей стали у ММК наиболее привлекательные перспективы в текущем году - ITI Capital
Конъюнктура благоприятствует российским металлургическим компаниям - "Северстали", "НЛМК", Evraz и "ММК", причем для последней в 1К21 начали формироваться особенно позитивные условия, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. "Сталелитейная промышленность стала одним из главных...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 17:15
Акции Booking - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия - Sber CIB
Покупка акций Booking Holdings - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия, считают аналитики Sber CIB. "До сих пор основной проблемой для компании была эпидемия COVID-19. Несмотря на то что сейчас многие страны ужесточают карантин, в среднесрочной перспективе ожидается...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 16:38
Рубль на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1 - УБРиР
Курс рубля к доллару на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "На текущей неделе отсутствовали какие-либо весомые информационные поводы, способные повлиять на рынок или на настроение...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 16:11
Цены на сырьевые товары продолжат рост в 2021г - Saxo Bank
Дефицит предложения приведет к еще большему росту цен на сырьевые товары в текущем году, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. "Ожидается, что в ближайшие месяцы цена на нефть будет расти и дальше, поскольку рост спроса на топливо позволит ОПЕК+ сдерживать...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 15:49
Значительные изменения котировок золота в пятницу маловероятны - Sber CIB
Значительные изменения в котировках золота в пятницу маловероятны, говорится в комментарии Sber CIB. "Котировки золота в пятницу торгуются около отметки $1730 за тройскую унцию. Мы полагаем, что значительных изменений котировок в пятницу не будет, но все же рынок может протестировать поддержку на...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 15:24
Акции Системы, АЛРОСА и Сургутнефтегаза будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции АФК "Система", "АЛРОСА" и "Сургутнефтегаза" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "8 апреля финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год представит АФК "Система". В фокусе внимания инвесторов будет...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТГК-1 с целью 0, 01375 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0, 01375 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 0, 0107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "ТГК-1" -...    читать дальше
.
02 апреля 2021 года 14:16
"Финам" рекомендует покупать акции Bristol-Myers Squibb с прогнозной ценой $79,94
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bristol-Myers Squibb Co. с прогнозной ценой $79,94 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "По нашим оценкам, Bristol-Myers Squibb Co. отличается выраженной фундаментальной недооцененностью, и мы считаем данную бумагу привлекательным...    читать дальше
.
Страница 1 из 17
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.