.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" рекомендует держать акции Газпром нефти с целевой ценой 404 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 апреля 2021 года 13:48
"Финам" рекомендует держать акции Газпром нефти с целевой ценой 404 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой ценой 404 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 8,4% (с учетом дивидендов 15,0%), отмечается в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана, "Газпром нефть" является крепкой дивидендной акцией, предлагающей 6,6% дивидендной доходности в следующие 12 мес. и около 8,8% по итогам 2021г. "Сокращение капитальных и операционных затрат, а также активная работа с оборотным капиталом позволили "Газпром нефти" остаться прибыльной и показать положительный свободный денежный поток по итогам 2020г. Ограничения ОПЕК+ не позволяют наращивать "Газпром нефти" объем добычи ЖУВ, хотя компания и старается компенсировать это ростом добычи природного газа. "Газпром нефть" стала одной из компаний, пострадавших от налоговых изменений в нефтяной отрасли, что ограничивает потенциал роста акций", - отмечает Кауфман. Эксперт напоминает, что по итогам 9 мес. 2020г компания выплатила 5 руб. дивидендов на акцию, что, вероятно, отражало корректировку чистой прибыли на обесценение активов, но не на убыток по курсовым разницам. Если придерживаться данной политики, то итоговые дивиденды за 2020г могут составить 8,4 руб. на акцию, что дает доходность 2,3%, подчеркивает Кауфман. В 2021г он ожидает роста дивидендной доходности до 8,8% на фоне восстановления цен на нефть, но прибыль и дивиденды все еще будут под давлением соглашения ОПЕК+ и недавних налоговых изменений. "Акции "Газпром нефти" С начала 2019г выглядели преимущественно хуже, чем ее ближайший аналог "ЛУКОЙЛ" и российский индекс нефти и газа. Причем основная часть отставания пришлась на период после изобретения вакцины - когда нефтегазовый сектор рос сильнее всего. На наш взгляд, это связано с ущербом от налоговых изменений, а также слабыми, даже по меркам сектора, результатами 2020г. Восстановление финансовых результатов в 2021г и потенциальные успехи в диалоге с правительством насчет налогового режима могут помочь акциям "Газпром нефти" догнать своих аналогов в 2021г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
02 апреля 2021 года 19:23
Dow Jones может достигнуть 34000-35000 пунктов на горизонте месяца, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Производственный индекс от ISM (Институт управления снабжением) достиг максимального уровня за последние 38 лет, констатирует аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. В марте он составил... читать дальше
.02 апреля 2021 года 18:37
Золото на 100% подтвердило свою способность выступать "защитным активом" и теперь возвращается к фундаментальному уровню в $1400-1500 за тройскую унцию, говорится в комментарии управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила... читать дальше
.02 апреля 2021 года 17:31
Конъюнктура благоприятствует российским металлургическим компаниям - "Северстали", "НЛМК", Evraz и "ММК", причем для последней в 1К21 начали формироваться особенно позитивные условия, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. "Сталелитейная промышленность стала одним из главных... читать дальше
.02 апреля 2021 года 17:15
Покупка акций Booking Holdings - ставка на снятие ограничений и отложенный спрос на путешествия, считают аналитики Sber CIB. "До сих пор основной проблемой для компании была эпидемия COVID-19. Несмотря на то что сейчас многие страны ужесточают карантин, в среднесрочной перспективе ожидается... читать дальше
.02 апреля 2021 года 16:38
Курс рубля к доллару на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 76,5-76,59 руб./$1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "На текущей неделе отсутствовали какие-либо весомые информационные поводы, способные повлиять на рынок или на настроение... читать дальше
.02 апреля 2021 года 16:11
Дефицит предложения приведет к еще большему росту цен на сырьевые товары в текущем году, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. "Ожидается, что в ближайшие месяцы цена на нефть будет расти и дальше, поскольку рост спроса на топливо позволит ОПЕК+ сдерживать... читать дальше
.02 апреля 2021 года 15:49
Значительные изменения в котировках золота в пятницу маловероятны, говорится в комментарии Sber CIB. "Котировки золота в пятницу торгуются около отметки $1730 за тройскую унцию. Мы полагаем, что значительных изменений котировок в пятницу не будет, но все же рынок может протестировать поддержку на... читать дальше
.02 апреля 2021 года 15:24
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции АФК "Система", "АЛРОСА" и "Сургутнефтегаза" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "8 апреля финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год представит АФК "Система". В фокусе внимания инвесторов будет... читать дальше
.02 апреля 2021 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0, 01375 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 0, 0107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "ТГК-1" -... читать дальше
.02 апреля 2021 года 14:36
Вероятность продолжения роста котировок акций "Сургутнефтегаза" высока, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в пятницу пытаются продолжить повышение четверга, но отступили от максимумов сессии в связи с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.