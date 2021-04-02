Цена нефти в апреле, скорее всего, не выйдет из диапазона $60-65/барр. - ПСБ

Цена нефти в апреле, скорее всего, не выйдет за пределы диапазона $60-65 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи удивило рынок, учитывая осторожность, которой придерживался альянс в преддверии встречи, - отмечает аналитик банка. - По сути, все рассчитывали на продление апрельских квот - особенно на фоне более низких текущих цен на нефть, чем месяц назад, а также на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых странах. Примечательно, что перед заседанием ОПЕК+ понизил прогноз по спросу на нефть на текущий год, полагая, что в базовом сценарии он вырастет на 5,6 млн барр./день, что на 200 тыс. барр./день ниже, чем ожидалось месяц назад. Следующая встреча министров нефти ОПЕК+ состоится 28 апреля".

Крылова полагает, что неслучайно дата назначена столь скоро, и с учетом последних неожиданных действий ОПЕК+ решение еще может быть пересмотрено. Рынок в итоге воспринял новость умеренно позитивно и трактовал решение как знак, что альянс верит в ускоренное восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители.

"Тем не менее, мы считаем, что на следующей неделе участники рынка переоценят это решение. С учетом буксующих темпов вакцинации в Европе и ухудшения ситуации с заболеваемостью в некоторых странах и ввода повторных локдаунов мы не видим потенциала для ускоренного восстановления экономики и спроса на энергоносители. Полагаем, что на перспективу апреля цены на нефть Brent будут оставаться не выше зоны $60-65/барр.", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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