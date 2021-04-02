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02 апреля 2021 года 12:32
Решение ОПЕК+ о наращивании добычи и карантинные меры приведут к снижению цены нефти уже в мае 2021г - Райффайзенбанк
Решение ОПЕК+ о наращивании добычи и карантинные меры обусловят снижение цены нефти уже в мае 2021г, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Участники ОПЕК+ в четверг, по всей видимости, решили отойти от недавней политики по резкому сокращению мировых запасов и приняли решение по наращиванию добычи в следующие три месяца. Так, организация сможет увеличить добычу на 350 тыс. барр./сутки в мае и июне и на 441 тыс. барр./сутки в июле. Также свои односторонние ограничения будет смягчать Саудовская Аравия, которая снижала добычу ниже квоты еще на 1 млн барр./сутки. Таким образом, дополнительное предложение от этой страны составит 250 тыс. барр./сутки в мае, 300 тыс. барр./сутки в июне и 400 тыс. барр./сутки в июле. В итоге в следующие три месяца все предложение от ОПЕК+ увеличится более чем на 2 млн барр./сутки. Россия к июлю нарастит добычу на 114 тыс. барр./сутки", - пишут аналитики банка. По их мнению, такое увеличение со стороны членов картеля противоречит ранее озвученной стратегии по ускоренному сокращению мировых запасов нефти, тем более, в условиях дополнительных карантинных ограничений в странах ЕС. Тем не менее, по оценкам вице-премьера РФ А. Новака, мировые запасы нефти могут снизиться к среднему 5-летнему значению уже в ближайшие 2-3 месяца. Возможно, ОПЕК+ видит угрозы в наращивании бурения в США. Так, по данным Baker Hughes, количество активных буровых установок в США достигло 337 шт., что почти в два раза больше минимального уровня в августе прошлого года. Добыча в этой стране пока не демонстрирует заметного роста, тем не менее, в конце марта она восстановилась до 11,1 млн барр./сутки, и дальнейшее увеличение может свидетельствовать об активации подготовленных скважин для наращивания добычи, указывают эксперты Райффайзенбанка. "Цены на нефть отреагировали небольшим ростом на решение ОПЕК+, и в пятницу утром она торгуется выше $64/барр. Brent. Мы полагаем, что такое решение вкупе с новыми карантинными мерами в странах-потребителях могут привести к коррекции в нефтяных ценах уже в мае этого года. Но в целом мы считаем, что она будет временной, так как рынок нефти в этом году продолжит свое восстановление. И в более долгосрочном периоде важную роль сыграет США (эффект будет зависеть от возможностей по наращиванию добычи в новых условиях). ОПЕК+ также будет наблюдать за состоянием рынка, и не исключено, что решение может быть вновь резко изменено в случае профицита на рынке. Напомним, наш официальный прогноз по цене Brent на IV кв. 2021г составляет $67,5/барр.", - резюмируют эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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