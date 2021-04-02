Темпы роста экономики РФ в 2021г могут составить 2,8% - "Уралсиб"

Темпы роста экономики РФ в 2021г могут составить 2,8%, а в 2022г - 1,7%, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Алексея Девятова.

"Спад в экономике РФ в феврале увеличился до 1,8% после минус 1,2% в январе, - напоминает эксперт. - Значительное негативное влияние на темпы экономического роста в феврале оказало углубление спада в промышленности, чему способствовал так называемый календарный фактор, а также фактор высокой базы прошлого года. При этом необходимо отметить, что, с поправкой на сезонный и календарный факторы, в феврале российская промышленность показала ощутимый рост по сравнению с предыдущим месяцем благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, а также относительно высокому уровню государственных расходов".

По мнению Девятова, в ближайшие месяцы последние два фактора продолжат способствовать закреплению позитивных тенденций в российской экономике. В частности, эксперт ожидает динамичного восстановления объемов в секторе услуг.

"Мы также считаем, что постепенное ослабление ограничений в рамках сделки ОПЕК+ и относительно высокие цены на сырье окажут ощутимую поддержку добывающей промышленности. Дополнительным стимулом для российской экономики станет и набирающее силу восстановление деловой активности в крупнейших странах мира, несмотря на текущее ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе. Мы ожидаем, что по итогам нынешнего года российская экономика прибавит 2,8%, а в 2022г темпы роста составят 1,7%", - прогнозирует аналитик "Уралсиба".

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