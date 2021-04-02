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02 апреля 2021 года 11:26
Вероятно продолжение роста на рынке акций США в ближайшие недели - "Универ Капитал"
Вероятно продолжение роста на рынке акций США в ближайшие недели, сообщается в комментарии инвестиционной группы "Универ Капитал". "Оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале месяца привел американские индексы к максимальным значениям. Традиционно апрель считается сильным месяцем для фондового рынка, поэтому в ближайшие несколько недель рынок вероятно продолжит рост", - предполагает начальник отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы Елена Шишкина. Аналитик напоминает, что в пятницу биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). США, несмотря на выходной день, опубликуют статистику по рынку труда. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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