Цена нефти, скорее всего, вернется на следующей неделе в диапазон $60-63/барр. - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, вернется на следующей неделе в диапазон $60-63 за баррель Brent, отмечается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

Котировки нефти Brent завершили четверг около $65/барр. по факту неожиданных решений на заседании ОПЕК+, напоминает аналитик. Так, стороны вместо продления текущих квот приняли решение постепенно возвращать добычу нефти: в мае-июне на 350 тыс. барр./день, затем на 450 тыс. барр./день. Саудовская Аравия с мая также начнет отказываться от добровольного сокращения добычи и нарастит ее на 250 тыс.барр./день. Участники рынка трактовали такое решение альянса как сигнал, что экономика восстанавливается сильнее ожиданий. Тем не менее, это же противоречит пониженному прогнозу ОПЕК+ по спросу на нефть в этом году.

"2 апреля в связи со Страстной пятницей торгов нефтью нет, тем не менее, мы считаем, что на следующей неделе будет переоценка этого решения ОПЕК+. С учетом буксующих темпов вакцинации и ухудшения ситуации с заболеваемостью в некоторых странах и повторных локдаунов мы не видим признаков заметного восстановления экономики и спроса на энергоносители. Полагаем, что цены на нефть вернутся обратно в диапазон 60-63 долл./барр.", - прогнозирует Крылова.

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