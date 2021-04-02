Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут данные по США:

- В США выйдут данные по числу занятых вне сельского хозяйства за март (15:30 МСК);

- Торги в США и Европе проводиться не будут из-за Страстной пятницы.

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