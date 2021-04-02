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02 апреля 2021 года 10:07
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,7-76,9 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,7-76,9 руб./$1 и на уровне 88,6-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта демонстрирует ослабление на фоне неопределенности относительно возможных новых санкций со стороны США и ЕС. Котировки нефти при этом растут на решении ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти, начиная с мая. Однако речь пока идет о небольших объемах, в течение трех месяцев добыча вырастет в пределах 1 млн баррелей в сутки. Цены на нефть сразу после решения альянса нарастить производство резко снизились до 62 долларов за баррель, но после публикации конкретных цифр по добычу вернулись к росту. Трейдеры уверены, что такое пошаговое увеличение производства сырья означает перспективы восстановления спроса на энергоносители", - отмечает Тузов. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,7% и составила $63,18 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1% и составила $59,75 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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