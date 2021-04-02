Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550п в пятницу - "Алго Капитал"

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550 пунктов в пятницу, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"В качестве ближайших поддержек для Мосбиржи выступят уровни 3520, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3570 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он вполне способен повыситься к ближайшему значимому уровню 3550 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Локальный рынок акций во второй половине торгов в пятницу будет почти полностью изолирован от влияния внешнего фона и от присутствия нерезидентов. Поэтому вполне вероятен его переход в состояние безыдейной консолидации, считает Манжос.

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