Возможно возобновление покупок на рынке акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"

Возможно возобновление покупок на российском рынке акций в пятницу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"В целом распродажи российских акций на росте фондового рынка в Америке вызывают настороженность. Наблюдавшаяся в последние дни на нашем рынке волна оптимизма завершилась? Посмотрим, чем закончатся торги в пятницу, когда западные фондовые площадки будут закрыты из-за Страстной пятницы. Пока же внешний фон благоволит возобновлению покупок российских акций: американские фьючеры продолжают слабо подрастать, в плюсе находятся промышленные и драгоценные металлы, нефть марки Brent держится в районе $64,7 за баррель", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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