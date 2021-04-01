Баланс риска и доходности в индексе Мосбиржи во 2К21 сместится в пользу первого - BCS Express

Баланс риска и доходности в индексе Мосбиржи во 2К21 сместится в пользу первого, при этом долгосрочный потенциал отечественного фондового рынка все еще остается не раскрытым, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Эксперты инвесткомпании подчеркивают, что именно положительные драйверы восстановления экономик (масштабные программы господдержки, мировая вакцинация, рост цен на фондовых и товарных рынках) способны во 2К21 трансформироваться в среднесрочные угрозы.

На их взгляд, основными вызовами для фондового рынка России на ближайшие три месяца являются:

- инфляционные ожидания;

- волатильность мировых фондовых рынков;

- динамика товарных активов;

- ритмичность противовирусной программы вакцинации;

- цикличность монетарно-фискальной политики;

- геополитическая и санкционная повестка.

"Мы ожидаем, что на стыке первых двух кварталов года произойдет слом негативной тенденции, - прогнозируют аналитики BCS Express. - Активизация промышленности и исчерпание эффекта низкой базы по спросу могут привести к снижению инфляции уже во II квартале. В этом случае уменьшится фактор инфляции в ценах долгосрочных выпусков, а индекс гособлигаций (RGBI) получит долгожданную поддержку. Возросли риски, что восстановление мировых экономик замедлится на фоне третьей волны пандемии, уже официально объявленной в ЕС. Промедление с вакцинацией и новые ограничения в странах Европы и Южной Америки угрожают мировому спросу, однако этот же фактор может несколько приглушить инфляционные ожидания".

"Развивается санкционное давление как по линии США - ЕС - КНР, так и на фронте отношений западных партнеров с Россией. Текущие цены долгосрочных выпусков облигаций и вместе с ними и рубль отчасти заложили "жесткий" сценарий развития событий", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Риском будущих месяцев на товарных рынках, по их мнению, выступает договоренность членов альянса ОПЕК+. Со стороны спроса есть риски, что в случае третьей волны эпидемии потребительская активность замедлится.

"Положительные драйверы ценообразования рисковых активов к концу I квартала локально исчерпаны. Адаптация стран к вирусу не только сдерживает власти от введения локдаунов, но и сокращает фискальную мотивацию частного и корпоративного секторов экономики. Ранее именно ожидания окончания кризиса, поддерживаемые масштабными программами стимулирования, и привели рынки к рекордным уровням. Волатильность инструментов в ближайшие 3 месяца способна значительно вырасти. Можно предположить, что баланс риска и доходности в индексе Мосбиржи сместится в пользу первого. При этом долгосрочный потенциал отечественного фондового рынка все еще остается не раскрытым", - резюмируют аналитики BCS Express.

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