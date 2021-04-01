Акции Газпрома, Газпром нефти и "префы" Сургутнефтегаза могут показать опережающую сектор динамику во 2К21 - BCS Express

Акции "Газпрома", "Газпром нефти" и "префы" "Сургутнефтегаза" могут показать опережающую сектор динамику во II квартале 2021г, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

"Газпром" является бенефициаром благоприятной конъюнктуры на рынке газа в Европе. По мнению экспертов инвесткомпании, фактор роста цен не в полной мере заложен в динамику акций, так как санкционная история продолжала оказывать давление на котировки в I квартале. Дополнительным драйвером для компании может стать рекомендация по дивидендам за 2020г.

"Газпром нефть" из-за более низкой ликвидности, как правило, отстает от динамики отрасли. Потенциал увеличения добычи "Газпром нефти" в случае дальнейшего ослабления ограничений в рамках ОПЕК+ один из наиболее существенных, полагают аналитики BCS Express. Также в начале марта стало известно, что правительство решило скорректировать демпферный механизм для нефтяной отрасли, наибольший позитивный эффект может испытать "Газпром нефть", у которой соотношение внутренней нефтепереработки и внутренней добычи составляет около 75%.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" можно назвать "защитными" от роста геополитической напряженности благодаря позитивному влиянию ослабления рубля на чистую прибыль. Фактор высокой дивидендной доходности по итогам 2020г может также поддержать бумаги", - отмечают эксперты.

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