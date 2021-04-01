Возможно повышение ставки ЦБ РФ до 4,75% на заседании 23 апреля - Газпромбанк

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,75% на заседании 23 апреля 2021 года в связи с высокой инфляцией, считает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин.

"По всей видимости, повышенный рост цен на продукты питания и топливо сохранится и в апреле. Меры правительства по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло не приводят к удешевлению этих товаров. Регулирование цен на топливо через механизм демпфера ожидается лишь в мае, что может привести к последующему снижению цен на нефтепродукты. В этой связи мы ожидаем, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку еще на 25 б.п. (до 4,75%) на заседании 23 апреля. Регулятор будет реагировать на устойчивый рост цен ужесточением монетарной политики", - пишет эксперт в комментарии Газпромбанка.

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