"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 37,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 37,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,99%, стоп-приказ: 33,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сильным триггером для роста котировок акций компании остается нефть марки Brent стоимостью выше $60 за баррель, констатируют аналитики. "Совещание ОПЕК+ в четверг определит динамику цен на нефть в ближайшей перспективе. Ключевые участники встречи - Россия и Саудовская Аравия - предварительно согласны сохранить текущие ограничения как минимум на два месяца. Пока темпы восстановления спроса остаются не слишком впечатляющими, вероятнее всего, мы не увидим изменения позиции стран ОПЕК+", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага торгуется выше 50-дневной скользящей средней. Ближайшая поддержка расположена в районе 34 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней с целью 37,8 рублей. При покупке на 12,2% и выставлением стоп-заявки на уровне 33,6 рублей риск на портфель составит 0,6%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.

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