.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. уже в апреле - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 апреля 2021 года 14:48
Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. уже в апреле - Альфа-банк
Высокий темп инфляции в марте может привести к повышению ставки ЦБ на 50 б.п. на заседании 23 апреля, отмечается в комментарии главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. Как сообщил Росстат, инфляция достигла 0,7% с начала месяца на 29 марта; темп роста цен остается повышенным и составил 0,2% за прошлую неделю. "Мы считаем это негативным знаком, особенно в свете недавнего продления заморозки цен на некоторые социально значимые продукты питания. Это указывает на то, что без контроля над ценами фактический уровень инфляции был бы еще выше. Высокая инфляция в марте открывает возможности для повышения ключевой процентной ставки на 50 б. п. на заседании ЦБ 23 апреля; сам факт повышения ставки на апрельском заседании не подлежит сомнению, однако наш первоначальный сценарий предусматривал ее повышение на 25 б. п. Мы все еще считаем шаг повышения на 25 б. п. более целесообразным, однако, так как с начала этого года ЦБ действует более агрессивно, чем можно было ожидать первоначально, мы советуем серьезно рассматривать риски сценария повышения на 50 б. п.", - пишет Орлова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
01 апреля 2021 года 19:01
Баланс риска и доходности в индексе Мосбиржи во 2К21 сместится в пользу первого, при этом долгосрочный потенциал отечественного фондового рынка все еще остается не раскрытым, говорится в аналитическом материале BCS Express. Эксперты инвесткомпании подчеркивают, что именно положительные драйверы... читать дальше
.01 апреля 2021 года 18:28
Акции Газпрома, Газпром нефти и "префы" Сургутнефтегаза могут показать опережающую сектор динамику во 2К21 - BCS Express
Акции "Газпрома", "Газпром нефти" и "префы" "Сургутнефтегаза" могут показать опережающую сектор динамику во II квартале 2021г, отмечается в аналитическом материале BCS Express. "Газпром" является бенефициаром благоприятной конъюнктуры на рынке газа в Европе. По мнению экспертов инвесткомпании,... читать дальше
.01 апреля 2021 года 18:01
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной ценой $535 за штуку, что предполагает потенциал роста на 19% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Пандемия коронавируса оказала благоприятное влияние на динамику выручки Thermo... читать дальше
.01 апреля 2021 года 17:40
Акции компаний продуктового ритейла интересны для долгосрочных вложений, отметила главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Людмила Теличко в ходе онлайн-конференции "Российский ритейл: тренды и вызовы постковидной реальности". Наибольший интерес, по мнению эксперта ПСБ, представляют бумаги X5 Retail... читать дальше
.01 апреля 2021 года 17:16
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать GDR X5 Retail Group с прогнозной ценой 3000 рублей за штуку", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Котировки бумаг X5 Retail Group с начала текущего года снизились почти на 11% при росте российского фондового рынка на 7,68%.... читать дальше
.01 апреля 2021 года 16:47
Аналитики BCS Express рекомендуют инвесторам обратить внимание на облигации с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) во II квартале текущего года, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты полагают, что во II квартале текущего года рост доходностей на рынке облигаций может продолжиться преимущественно... читать дальше
.01 апреля 2021 года 16:26
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Amgen с прогнозной ценой $285,74 за штуку, что предполагает потенциал роста на 24% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. Пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж... читать дальше
.01 апреля 2021 года 16:05
Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,75% на заседании 23 апреля 2021 года в связи с высокой инфляцией, считает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин. "По всей видимости, повышенный рост цен на продукты питания и топливо сохранится и в апреле. Меры правительства по стабилизации цен на сахар... читать дальше
.01 апреля 2021 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Agilent Technologies с целью $137,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания в отличии от остальных... читать дальше
.01 апреля 2021 года 15:13
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 37,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,99%, стоп-приказ: 33,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Сильным триггером для роста... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.