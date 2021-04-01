Акции Kraft Heinz привлекательны для покупки - Sber CIB

Акции Kraft Heinz Сo. привлекательны для покупки, отмечается в комментарии аналитиков Sber CIB.

По их мнению, драйверами роста акций компании выступают:

- Избавление от непрофильных активов. Осенью 2020 года Kraft Heinz решилась на продажу своего сырного подразделения группе Lactalis, а не так давно - продала и ореховый бизнес. Обе сделки принесут более $6,5 млрд в первой половине 2021 года. Это укрепит структуру баланса компании, полагают эксперты инвестбанка.

- Новая стратегия. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения позволит, как ожидает менеджмент, повысить эффективность логистики и сэкономить около $2 млрд. Выручка должна расти ежегодно на 1-2% за счёт роста инвестиций в маркетинг и внедрения новой операционной модели, ориентированной на потребителя.

- Восстановление экономики. Фискальное стимулирование экономики США, проводимое администрацией Байдена, снизит безработицу и повысит доходы граждан. По мнению аналитиков Sber CIB, это поддержит выручку компании, а издержки, вызванные сложностями из-за COVID-19, снизятся.

- Стабильная структура баланса. Долг компании на конец 2020 составлял около $28,3 млрд. При этом краткосрочная часть - всего $230 млн. Kraft Heinz генерирует высокие свободные денежные потоки (в 2020 году - $4,3 млрд), что позволяет не беспокоиться об обслуживании долга в ближайшие годы. Дивидендная доходность - 5% годовых.

"Бумага с начала года выросла практически на 18%, и сейчас консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg пока не предполагает потенциала роста. Но спрос на продукты питания всегда растёт. Кроме того, компания постоянно расширяет линейку органических продуктов, которые сейчас в тренде среди населения большинства стран", - заключают эксперты Sber CIB.

Kraft Heinz Co. - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Основной акционер (26%) - Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Портфель Kraft Heinz включает более 200 брендов соусов, сырной, молочной, мясной продукции, морепродуктов, различных напитков и т. д. Многие из них известны по всему миру - сыры Kraft и Philadelphia, кофе Jacobs, шоколад Alpen Gold, Toblerone, соусы и детское питание Heinz.

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