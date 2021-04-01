Акции технологических компаний Китая обладают большим потенциалом роста - "Атон"

Акции качественных технологических компаний Китая обладают большим потенциалом роста, и прошедшая коррекция позволяет их купить по привлекательным ценам, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Почему мы верим в Китай? Его экономика быстрее всех должна оправиться от пандемии и по итогам этого года показать двузначный рост ВВП. Более того, это крупнейший потребительский рынок в мире. Рост благосостояния китайцев наряду с диджитализацией китайской экономики делает технологические компании одними из самых перспективных для инвестирования в среднесрочной перспективе (2-3 года)", - пишут эксперты "Атона".

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