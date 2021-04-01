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01 апреля 2021 года 13:01
Финрезультаты ВТБ за 2М21 позитивны для акций банка - Альфа-банк
Альфа-банк позитивно оценивает финрезультаты ВТБ за 2М21 по МСФО и видит в них первые признаки того, что ВТБ находится на пути к выполнению своего прогноза по чистой прибыли на 2021 (250-270 млрд руб.). "ВТБ в четверг представил финансовые результаты за январь-февраль 2021 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 51% г/г до 58,4 млрд руб. в январе-феврале (при ROAE на уровне 20,4%) на фоне роста основного дохода и сильного сокращения отчислений в резервы. Мы считаем результаты позитивными для акций банка - в них можно наблюдать первые признаки того, что ВТБ находится на пути к выполнению своего прогноза по чистой прибыли на 2021 (250-270 млрд руб.)", - говорится в обзоре Альфа-банка. При текущих уровнях котировок дивидендная доходность ВТБ составляет примерно 3,5% по итогам 2020П, что, на взгляд аналитиков Альфа-банка, менее привлекательно в сравнении со Сбербанком (примерно 6,4% / 6,9% соответственно по обыкновенным и привилегированным бумагам) и Банка "Санкт-Петербург" (примерно 8%). "Предстоящее SPO (передача 9% акций Банку Траст) оказывает дополнительное давление на акции. В то же время дивидендная доходность ВТБ по итогам 2021П и на более отдаленную перспективу может оказаться двузначной, если банк выполнит стратегические цели по рентабельности и улучшит позицию по капиталу. Это можно вызвать сильную переоценку этих бумаг, на наш взгляд, в случае выполнения этих целей. День инвестора 20 апреля и отчетность за 1К21 по МСФО (начало мая) - следующие катализаторы акций банка". - заключают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-ФИНРЕЗУЛЬТАТЫ-АНАЛИТИКА
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