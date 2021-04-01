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01 апреля 2021 года 12:16
Текущее превышение спроса над предложением будет поддерживать котировки нефти на уровне $60-70/барр. - РСХБ
Текущее превышение спроса над предложением будет поддерживать котировки нефти на уровне $60-70 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Армякова. "1 апреля состоится 15-я встреча стран-членов ОПЕК и представителей стран, не входящих в ОПЕК, на уровне министров. Будет проанализировано текущее состояние рынка нефти для определения дальнейших квот на добычу. ОПЕК ожидает, что в текущем году производство нефти вырастет на 5,1 млн баррелей в сутки, но спрос на нефть, в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии, увеличится еще больше, на 5,9 млн баррелей в сутки. Такое превышение спроса над предложением будет поддерживать цену нефти на уровне $60-70 за баррель", - отмечает Армяков. Однако эксперт указывает, что, в то же время, окончание отопительного сезона в Северном полушарии снизит спрос на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Поэтому аналитик ожидает, что ОПЕК не будет менять квоты на добычу нефти на заседании, которое пройдет на текущей неделе, давая котировкам нефти возможность скорректироваться, следуя текущим рыночным тенденциям. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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