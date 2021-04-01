Текущее превышение спроса над предложением будет поддерживать котировки нефти на уровне $60-70/барр. - РСХБ

Текущее превышение спроса над предложением будет поддерживать котировки нефти на уровне $60-70 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Армякова.

"1 апреля состоится 15-я встреча стран-членов ОПЕК и представителей стран, не входящих в ОПЕК, на уровне министров. Будет проанализировано текущее состояние рынка нефти для определения дальнейших квот на добычу. ОПЕК ожидает, что в текущем году производство нефти вырастет на 5,1 млн баррелей в сутки, но спрос на нефть, в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии, увеличится еще больше, на 5,9 млн баррелей в сутки. Такое превышение спроса над предложением будет поддерживать цену нефти на уровне $60-70 за баррель", - отмечает Армяков.

Однако эксперт указывает, что, в то же время, окончание отопительного сезона в Северном полушарии снизит спрос на энергоресурсы в краткосрочной перспективе. Поэтому аналитик ожидает, что ОПЕК не будет менять квоты на добычу нефти на заседании, которое пройдет на текущей неделе, давая котировкам нефти возможность скорректироваться, следуя текущим рыночным тенденциям.

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