"Финам" рекомендует покупать акции Pfizer с прогнозной ценой $42,22

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Pfizer Inc. с прогнозной ценой на уровне $42,22 за штуку на ноябрь 2021 года, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Фармацевтический гигант Pfizer располагает одной из самых диверсифицированных в секторе линеек препаратов разнообразной специфики, отмечают эксперты инвесткомпании.

"Акции Pfizer находятся в числе наших рекомендаций с рейтингом "покупать" как консервативное долгосрочное вложение. Мы ожидаем, что реорганизация бизнеса Pfizer повысит эффективность деятельности компании. Ситуация с COVID-19 оказала минимальное негативное воздействие на бизнес фармгиганта, связанное с частичной отменой плановых медицинских осмотров педиатрами, терапевтами и узкими специалистами. При этом линейка экспериментальных препаратов Pfizer является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли, а вакцина от COVID-19 способна принести компании миллиарды долларов дополнительной выручки ежегодно", - пишут аналитики "Финама".

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