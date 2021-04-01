Ослабление доллара США может возобновиться во 2П21 - "ЛОКО-Инвест"

Ослабление доллара США может возобновиться во 2П21, полагает директор по инвестициями "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Доллар вновь сменил направление движения и немного ослаб при относительно неизменных доходностях 10/30-летних US-Treasuries около 1,73%/2,39%. Рост занятости по данным от ADP подтвердил резкое улучшение на рынке труда, поддерживая позитивные ожидания по завтрашним официальным цифрам. А вечером Байден представил первую часть своего инфраструктурного плана объемом $2,25 трлн с фокусом на базовую инфраструктуру (дороги, мосты, порты, ж/д транспорт), развитие обрабатывающего сектора, электротранспорт, зеленую энергетику и связь. План рассчитан на 8 лет и должен быть профинансирован за счет повышения налогов на корпорации и богатых американцев, что позитивно с точки зрения бюджета", - отмечает Полевой.

По мнению эксперта, это означает, что расходы распределены во времени и "покрыты" налогами, поэтому рисков дополнительного перегрева экономики США не наблюдается. Конечный эффект для ВВП будет зависеть от эффективности этих трат, и если это случится, то следствием плана должно стать повышение роста ВВП за счет улучшения производительности труда, а это, обычно, дезинфляционный фактор или, как минимум, фактор, который не должен ухудшить и без того неопределенные инфляционные перспективы в США, полагает Полевой.

"Именно поэтому мы видели умеренно-позитивную реакцию акций и отсутствие какого-то значимого влияния на рынок US-Treasuries и курс доллара. Краткосрочно доллар может сохранить поддержку от лучшей экономической картины и ужесточения локдаунов в ЕС, но во 2П21 история ослабления доллара может возобновиться. В долларовых ставках на первый план выходит текущая статистика. Наконец, сырьевой рынок ждет сегодняшнего решения ОПЕК+, где мы не ждем изменения квот", - прогнозирует эксперт "ЛОКО-Инвеста".

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