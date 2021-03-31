Рынок акций РФ может стать бенефициаром глобальной инфляции - Sber CIB

Рынок акций РФ может стать бенефициаром глобальной инфляции, говорится в комментарии Sber CIB.

"Эпоха низкой инфляции в мире, длившаяся больше 30 лет, скорее всего, подходит к концу. Но российский рынок акций может выиграть от этого тренда. Рост ставок в мире, который следует за ускорением инфляции, не угрожает России - долги компаний не так велики, как в других развивающихся экономиках. Поэтому инвесторы будут искать возможности для перераспределения вложений в более стабильные экономики", - отмечается в комментарии инвестбанка.

Аналитики Sber CIB выбрали четыре российских сектора - бенефициара глобальной инфляции.

- Производители стали. "Эта отрасль может оказаться одним из лидеров в новых условиях, - полагают эксперты. - Значимой частью программ стимулирования в мире становятся расходы на инфраструктуру, что позитивно для спроса на промышленные металлы. Сейчас этот сектор оценивается привлекательнее многих других отраслей. Экспортные цены на российскую сталь выросли за последние пять месяцев почти на 70% благодаря стабильно высокому спросу в Китае и его резкому восстановлению на развитых рынках. Но акции производителей стали торгуются так, словно цены на сталь на 20-30% ниже текущих. Если цены сохранятся на высоких уровнях, то котировки акций сектора могут продолжить расти".

- Нефть. Рынок сейчас оценивает компании сектора так, если бы нефть стоила не более $45-50 за баррель, хотя её цена близка к $65. Поэтому даже если нефть не станет дальше дорожать, будет достаточно, если инвесторы поверят, что нефтяные котировки не упадут ниже текущих значений, считают аналитики Sber CIB .

- Газ. Для "Газпрома" и "НОВАТЭКа" инфляция ещё более выгодна, чем для нефтегазового сектора. На взгляд экспертов, причина в том, что у нефтяников есть ОПЕК+, который регулирует восстановление предложения по мере роста спроса, а у газовых компаний таких регуляторов рынка нет, поэтому цена на газ гораздо более чувствительна к восстановлению спроса, чем нефть.

- Телекоммуникации. Олигополия на рынке телекоммуникационных услуг предполагает, что операторам ничто не должно помешать индексировать тарифы по мере ускорения инфляции, отмечается в комментарии Sber CIB.

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