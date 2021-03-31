Среднесрочный потенциал роста акций ВТБ сохраняется - "Фридом Финанс"

Среднесрочный потенциал роста акций ВТБ сохраняется, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Среди акций в среду явно выделяются ВТБ. В моменте бумаги прибавляли 7,6%. К вечеру прирост стал более умеренным, однако все равно остался внушительным: около 6,5%. Котировки разогреты выходом отчетности за первые два месяца года. Банк нарастил прибыль более чем на 50% по отношению к "доковидным" значениям. Рост акций ВТБ продолжается пятую сессию подряд в условиях роста объема торгов практически в 5 раз по сравнению с обычными днями. Входить в бумаги на текущих уровнях рискованно. Однако среднесрочный потенциал у бумаги сохраняется: ВТБ может вернуться к отметке 0,045 рублей уже летом, что дает до 6% прироста от текущих уровней", - пишет аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

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