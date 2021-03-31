BCS Express открыл торговую идею: покупать GDR X5 Retail Group с целью 2850 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group от уровня 2440 руб. с целью 2850 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования до 9 месяцев, потенциальная доходность сделки - до 16,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"За это время ожидается поступление дивидендов по итогам 2020г в размере 110,49 руб. на акцию и около 70-80 руб. на акцию за 9 месяцев 2021г. Совокупная доходность может достичь 24,2-24,6%, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Дивиденды X5 Retail Group по итогам 2020г увеличились в 1,5 раза относительно выплат за 2019г. Увеличение размера выплат традиционно воспринимается инвесторами позитивно и должно поддержать бумаги. Кроме того, компания недавно улучшила дивидендную политику, увеличив частоту выплат и их прогнозируемость".

Также Пучкарев подчеркивает, что X5 Retail на текущий момент является лидером российского рынка продуктового онлайн-ритейла. В будущем компания может лишь усилить позиции в этом быстрорастущем сегменте за счет разветвленной розничной сети и выстроенной логистики. Только лишь сообщения о том, что компания в отдаленной перспективе обсуждает IPO своих онлайн-сервисов, привело к росту бумаг. В дальнейшем новости по развитию данного направления также могут стать драйверами для подъема акций, полагает аналитик.

"Продуктовый ритейл прошел острый период пандемии безболезненно и даже сумел нарастить финансовые результаты. Эпидемиологическая ситуация на текущий момент улучшилась - жестких локдаунов, как было весной 2020г, в России уже не ожидается - однако она все еще остается напряженной. В данной ситуации поведение потребителей остается смещенным с посещения кафе и ресторанов в пользу домашнего питания. При поддержке данного фактора финансовые показатели X5 Retail могут оставаться сильными в ближайшее время", - считает эксперт BCS Express.

Акции компании потеряли с начала 2021г 11% против роста индекса Мосбиржи на 7%. Очевидных фундаментальных причин для такого сильного отставания, по мнению аналитика, не прослеживается. "Можно предположить, что более слабая динамика X5 - временное явление, и спред относительно конкурентов должен постепенно сократится. Сейчас на дневном таймфрейме заметна выраженная "бычья" дивергенция по RSI - это может быть сигналом к смене сентимента в бумаге", - указывает Пучкарев.

Эксперт также обращает внимание и на риски:

- Снижение доходов населения;

- Геополитические риски;

- Коррекция на российском фондовом рынке в целом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.