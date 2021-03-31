Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний деревообрабатывающей промышленности - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний лесопромышленности и пиломатериалов, считают эксперты BCS Express. Как говорится в аналитическом материале инвесткомпании, интерес могут представлять UFP Industries, Boise Cascade, Louisiana-Pacific, JELD-WEN Holding, Weyerhaeuser Co. и Rayonier Inc.

"Древесина окружает нас повсюду: от стен зданий до столов и стульев. Также она является основным материалом для упаковки товаров в интернет-магазинах. В 2020 году цены на пиломатериалы поднялись из-за сильного спроса на рынке жилья, и потенциал роста сохраняется. Многие люди решили переехать из городов в пригородные и сельские районы, где удаленная работа дает возможность жить с меньшими затратами, чем в мегаполисе", - отмечают эксперты.

Деревообрабатывающая промышленность включает в себя лесопромышленные компании и производителей пиломатериалов и изделий из дерева, которые используются при строительстве, ремонте и реконструкции, указывают в BCS Express.

Аналитики отмечают следующие факторы для эмитентов сектора:

- Компании относятся к циклическому сектору. Стоимость пиломатериалов зависит от активности застройки жилых домов. Если экономика стагнирует или находится в рецессии, ситуация на рынке жилья ухудшается, и наоборот, на подъеме экономики рынок жилья растет.

- Рост населения благоприятен для рынка древесины. Поколение миллениалов входит в возрастную группу, в которой увеличивается доля домовладельцев.

- Мировой объем покупок нового жилья увеличился благодаря минимальным ставкам на ипотеку.

- Древесина является защитой от инфляции. Реальные цены на лесные массивы стабильно росли более 100 лет. Во время последнего всплеска высокой инфляции в США в 1973-1981 гг. древесина послужила защитным активом со среднегодовым темпом роста 22%.

- У отрасли древесины низкая корреляция с активами: акциями роста, облигациями, недвижимостью - на уровне 0,1. При добавлении этой отрасли в инвестиционный портфель увеличивается его общая доходность и снижаются риски.

- С 2000 года мировые инвесторы, пенсионные фонды, страховые компании вложили в этот класс активов $40 млрд (для сравнения, в 1989 году был инвестирован $1 млрд).

- По прогнозам ООН, к 2050 году мировой спрос на древесину почти удвоится. Лидерами потребления являются США и Китай. В США около 500 млн акров потенциально продуктивных лесов, из них 70% находятся в частной собственности. Экологические ограничения и потеря земель из-за застройки уменьшили глобальную доступность лесных угодий. Сокращение вырубки на государственных землях повысило стоимость частных лесов и увеличило импорт.

Все эти факторы, по мнению экспертов инвесткомпании, указывают на высокий спрос. После финансового кризиса 2008 года строительство новостроек отставало от роста населения, что привело к недостатку запасов жилья.

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