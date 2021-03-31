Возможен подъем котировок акций ВТБ до 0,0454 руб. - BCS Express

Возможен подъем котировок акций банка ВТБ до уровня 0,0454 руб., полагает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"С конца января котировки акций ВТБ торговались в боковом диапазоне 0,0368-0,0387 руб. Им не удавалось закрепиться выше важного уровня сопротивления на недельном графике в 0,0382 руб. Однако в среду уровень преодолен. Движение сопровождается высокими объемами торгов, выше последних четырех месяцев", - отмечает аналитик в своем комментарии.

Сформированный в среду пробой в совокупности с импульсом ноября 2020 года предполагают дальнейший восходящий тренд в бумаге, считает Мамонтов. "Основные цели роста находятся в зоне 0,044-0,0445 руб. Допускаю, что котировки смогут закрыть "гэп", образовавшийся при обвале в конце февраля, на отметке 0,0454 руб. При достижении этих отметок будет оптимальным закрыть длинные позиции и ожидать коррекции в бумагах в сторону пройденной в среду области накопления. Рост выше указанных областей без дополнительных факторов маловероятен", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.