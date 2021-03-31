Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 3945-3985п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 3945-3985 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Краткосрочный импульс после отскока от 50-дневной скользящей средней не получил продолжения на этой неделе. Сила среднесрочного восходящего движения угасает, хотя MACD продолжает указывать на сохранение преимущества "быков". "Медвежья" дивергенция по индикатору RSI обусловливает краткосрочную склонность индекса широкого рынка к коррекции", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания инвесторов, по мнению эксперта, окажется выступление президента Байдена, в котором будет представлена первая часть плана инфраструктурных расходов. По различным оценкам, объем этого пакета может составить от $3 до $4 трлн, включая $650 млрд инвестиций в транспортную инфраструктуру, $500 млрд на учреждения по уходу за престарелыми людьми и инвалидами, по $300 млрд на жилищную инфраструктуру и возрождение производства в США, а также ассигнования на поддержку электросетей, введение общенациональной широкополосной связи и модернизацию системы водоснабжения.

"Основную угрозу для рынка в связи с реализацией этого плана представляет возможное повышение налогов, оценки которого возросли с $1 до $3 трлн, - указывает Зубков. - При этом ожидается, что Байден не станет прибегать к повышению налога "на богатство". Основная задача президента - заручиться достаточной поддержкой демократов для повторного использования реконсиляции в этом году".

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