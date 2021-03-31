"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lockheed Martin с целью $424 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $350, говорится в комментарии инвесткомпании.

"С точки зрения теханализа бумага вышла из падения, пробивая уровень сопротивления, открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $424. При возврате ниже уровня поддержки (падающей линии) стоит выходить из позиций, стоп-приказ на уровне $350. При покупке на объем 18%, риск на портфель составит 1,00 %. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7". - указывают эксперты "Финама".

Lockheed Martin Corp. - компания оборонного сектора, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения. Крупнейший в мире поставщик военной техники. Компания торгуется с форвардными P/E 13,5 и EV/EBITDA 10, что ниже среднего по отрасли 22 (P/E) и 13 (EV/EBITDA) соответственно. Текущее расхождение может в ближайшее время уйти с рынка, полагают эксперты инвесткомпании.

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