"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Русала" с целью 56 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

"Интеррос", "Русал" и Crispian договорились о выделении ООО "ГРК "Быстринское" (Быстринский ГОК или ГРКБ) путем распределения 50,01%-й доли между всеми акционерами "Норникеля", напоминает эксперт. Реализация spin-off займет около двух лет. В результате "Русал" получит 14% в публичной медной компании, акции которой будут обращаться на Московской бирже. При этом "Русал" рассчитывает продать свою долю "Интерросу" за 570 млн долл.

"Выделение Быстринского ГОКа может рассматриваться как компенсация "Русалу" за переход на выплату дивидендов Норникеля из FCFF. Мы считаем, что с финансовой точки зрения "Русалу" выгоднее настаивать на максимально долгом сохранении текущей дивидендной формулы, предполагающей расчет дивидендной базы на основе EBITDA, так как свободный денежный поток "Норникеля" в 2021г будет низким, а продажа доли в ГРКБ не перекроет дивидендные потери. По нашей оценке, в случае выплаты 75% FCFF вместо 60% EBITDA Русал по итогам 2021г недополучит около 1 млрд долл. Однако с точки зрения взаимоотношений с Интерросом комбинация вполне оправдана: "Норникель" примет сбалансированную с точки зрения денежных поток дивидендную политику, а "Русал" не столкнется с резким падением монетизации пакета в "Норникеле"", - пишет Сучков.

По его мнению, в итоге стороны избегут обострения акционерного конфликта. На конец 2020г чистый долг "Русала" составил 5,6 млрд долл., и продажа доли в Быстринском ГОКе позволит снизить долговую нагрузку на 10%. "Мы позитивно оцениваем получение "Русалом" пакета акций ГРКБ и подтверждаем целевую цену акций на уровне 56 руб. с рекомендацией "покупать"", - заключает аналитик "Велес Капитала".

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