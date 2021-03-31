Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "Юнипро" с целью 3,14 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Юнипро" планирует в 2021г выплатить дивиденды в размере 0,317 руб. на одну акцию при условии пуска, стабильной работы и финансового вклада 3-го энергоблока Березовский ГРЭС. "Компания занимает осторожную позицию, однако намерение выплатить 20 млрд руб. в 2021 году сохраняется. В результате новость окажет нейтральное влияние на котировки акций "Юнипро". Рекомендуем "держать" акции "Юнипро" с целевой ценой 3,14 руб. за штуку", - отмечают аналитики ПСБ.

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